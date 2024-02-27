Азербайджан и Узбекистан обсудили усиление договорно-правовой базы в аграрной сфере

На встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым обсуждалось усиление договорно-правовой базы между странами в аграрной сфере.

На встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым обсуждалось усиление договорно-правовой базы между странами в аграрной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В ходе встречи министр отметил, что тесные дружеские связи, существующие между нашими странами, позволяют развивать сотрудничество во всех сферах, в частности в области сельского хозяйства. М.Мамедов добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном в аграрной сфере.

На встрече были обсуждены вопросы укрепления договорно-правовой базы между Азербайджаном и Узбекистаном в аграрной сфере, увеличения товарооборота в сельскохозяйственной сфере, обмена опытом по применению механизма аграрного страхования и другие вопросы.

Стороны также обменялись мнениями о расширении сотрудничества между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, специализирующимися в аграрной сфере.