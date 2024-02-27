О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили усиление договорно-правовой базы в аграрной сфере

Азербайджан и Узбекистан обсудили усиление договорно-правовой базы в аграрной сфере На встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым обсуждалось усиление договорно-правовой базы между странами в аграрной сфере.
АПК
27 февраля 2024 г. 18:37
Азербайджан и Узбекистан обсудили усиление договорно-правовой базы в аграрной сфере

На встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым обсуждалось усиление договорно-правовой базы между странами в аграрной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В ходе встречи министр отметил, что тесные дружеские связи, существующие между нашими странами, позволяют развивать сотрудничество во всех сферах, в частности в области сельского хозяйства. М.Мамедов добавил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Узбекистаном в аграрной сфере.

На встрече были обсуждены вопросы укрепления договорно-правовой базы между Азербайджаном и Узбекистаном в аграрной сфере, увеличения товарооборота в сельскохозяйственной сфере, обмена опытом по применению механизма аграрного страхования и другие вопросы.

Стороны также обменялись мнениями о расширении сотрудничества между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, специализирующимися в аграрной сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla aqrar sahədə hüquq-müqavilə bazasının gücləndirilməsini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi