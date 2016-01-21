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    Азербайджан и Украина обсудили активизацию сотрудничества в сельскохозяйственной сфере

    В апреле в Баку состоится Каспийско-Черноморский аграрный конгресс

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко провел встречу с министром сельского хозяйства  Гейдаром Асадовым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины, в ходе  встречи  были детально обсуждены вопросы активизации двустороннего сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, в том числе по созданию совместного логистического центра взаимных поставок продукции АПК.

    Стороны также обсудили вопросы проведения рабочих консультаций между министерством агрополитики и продовольствия Украины и министерством сельского хозяйства Азербайджана, которые поспособствовали бы активизации сотрудничества между нашими странами в области АПК.

    Кроме того, министр сельского хозяйства Г.Асадов также был проинформирован, что 12-13 апреля в Баку состоится Каспийско-Черноморский аграрный конгресс, организованный Украинской зерновой ассоциацией.

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