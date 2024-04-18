О нас

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований Азербайджан и Турция подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований.
АПК
18 апреля 2024 г. 19:53
Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований

Азербайджан и Турция подписали Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

По информации ведомства, документ был подписан по итогам встречи министров сельского хозяйства двух стран Ибрагима Юмаклы и Меджнуна Мамедова в Анкаре.

"Товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами продолжает расти. С 2012 года объем торговли вырос примерно на 87%. Мы очень этому рады. Надеемся, что подобная тенденция сохранится и впредь", - сказал Юмаклы.

Турецкий министр выразил надежду на то, что подписанный меморандум поспособствует еще большему развитию двусторонних связей.

Мамедов в свою очередь заявил, что дружественные и братские отношения между Турцией и Азербайджаном имеют прочную основу. Министр выразил удовлетворение тем, что сотрудничество в области сельского хозяйства, как и в других сферах, развивается изо дня в день.

Он также подчеркнул важность подписанного меморандума с точки зрения развития научных исследований в сфере сельского хозяйства в Азербайджане.

Меджнун Мамедов находится с визитом в Турции для участия в 11-м заседании Азербайджано-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə kənd təsərrüfatı tədqiqatları sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir

Самое важное

Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Александр Вучич позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 апреля 2024 г. 20:56
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
12 апреля 2024 г. 19:32
В Агдаме два человека подорвались на мине
ФотоВ Агдаме два человека подорвались на мине
12 апреля 2024 г. 15:16
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
Гянджа станет спортивной столицей СНГ
12 апреля 2024 г. 14:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi