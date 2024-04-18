Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований

Азербайджан и Турция подписали меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований.

Азербайджан и Турция подписали Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества в области сельскохозяйственных исследований.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

По информации ведомства, документ был подписан по итогам встречи министров сельского хозяйства двух стран Ибрагима Юмаклы и Меджнуна Мамедова в Анкаре.

"Товарооборот сельскохозяйственной продукции между нашими странами продолжает расти. С 2012 года объем торговли вырос примерно на 87%. Мы очень этому рады. Надеемся, что подобная тенденция сохранится и впредь", - сказал Юмаклы.

Турецкий министр выразил надежду на то, что подписанный меморандум поспособствует еще большему развитию двусторонних связей.

Мамедов в свою очередь заявил, что дружественные и братские отношения между Турцией и Азербайджаном имеют прочную основу. Министр выразил удовлетворение тем, что сотрудничество в области сельского хозяйства, как и в других сферах, развивается изо дня в день.

Он также подчеркнул важность подписанного меморандума с точки зрения развития научных исследований в сфере сельского хозяйства в Азербайджане.

Меджнун Мамедов находится с визитом в Турции для участия в 11-м заседании Азербайджано-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству.