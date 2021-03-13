О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере

Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере Для увеличения товарооборота определены новые сферы сотрудничества
АПК
13 марта 2021 г. 13:51
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере

Товарооборот между Азербайджаном и Турцией по ненефтяному сектору в 2020 году вырос на 13% и составил 2,4 млрд долларов США. Мы работаем над увеличением торгового оборота между странами.

Как передает Report, об этом заявил председатель Турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельчук Акат на онлайн-конференции на тему "Цифровая занятость", организованной Азербайджано-турецким объединением деловых людей (ATİB).

Он отметил, что для увеличения товарооборота определены новые сферы сотрудничества: "Наша цель - добиться создания деловых и инвестиционных возможностей и новой занятости между двумя странами. В аграрной сфере обе страны обладают большим потенциалом".

В 2020 году товарооборот между Азербайджаном и Турцией составил 4,16 млрд долларов США. Экспорт Азербайджана в Турцию составил 2,597 млрд долларов США, а импорт Турции в Азербайджан – 1,563 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Turkey, Azerbaijan to expand cooperation in agricultural sector
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə Azərbaycan arasında aqrar sahədə əməkdaşlıq genişləndiriləcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
ФотоВ Масаллы наказаны участники незаконной свадьбы
7 марта 2021 г. 13:19
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
В Сумгайыте пассажирский автобус столкнулся с грузовым поездом, проводник погиб
10 марта 2021 г. 15:44
В Баку дорогой автомобиль попал в аварию
ФотоВ Баку дорогой автомобиль попал в аварию
9 марта 2021 г. 00:31
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
Названы приложения, которые лучше срочно удалить со смартфона
10 марта 2021 г. 21:26
В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи
В Азербайджане предлагается организовывать для заключенных видеовстречи
9 марта 2021 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi