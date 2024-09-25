Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях в аграрной сфере

Между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции подписана декларация о намерениях по укреплению сотрудничества в области животноводства и здоровья животных.

Между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции подписана декларация о намерениях по укреплению сотрудничества в области животноводства и здоровья животных.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, меморандум подписан в рамках встречи азербайджанских и турецких делегаций во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым и министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.

Документ предусматривает обмен опытом в области борьбы с болезнями животных, организацию совместных тренингов, проведение исследований и контрольных мероприятий по оценке состояния здоровья животных, привлечение инвестиций в сферу животноводства, укрепление и поощрение связей между предпринимателями, работающими в этой сфере.

На встрече обсуждались будущие направления сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области научных исследований в сельском хозяйстве, аграрного образования, животноводства, здоровья животных, а также подготовки специалистов в области ветеринарии.