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Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях в аграрной сфере

Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях в аграрной сфере Между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции подписана декларация о намерениях по укреплению сотрудничества в области животноводства и здоровья животных.
АПК
25 сентября 2024 г. 16:10
Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях в аграрной сфере

Между Министерством сельского хозяйства Азербайджана и Министерством сельского и лесного хозяйства Турции подписана декларация о намерениях по укреплению сотрудничества в области животноводства и здоровья животных.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, меморандум подписан в рамках встречи азербайджанских и турецких делегаций во главе с министром сельского хозяйства Азербайджана Меджнуном Мамедовым и министром сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагимом Юмаклы.

Документ предусматривает обмен опытом в области борьбы с болезнями животных, организацию совместных тренингов, проведение исследований и контрольных мероприятий по оценке состояния здоровья животных, привлечение инвестиций в сферу животноводства, укрепление и поощрение связей между предпринимателями, работающими в этой сфере.

На встрече обсуждались будущие направления сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области научных исследований в сельском хозяйстве, аграрного образования, животноводства, здоровья животных, а также подготовки специалистов в области ветеринарии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə aqrar sahədə Niyyət Bəyannaməsi imzalayıb

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