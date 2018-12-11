Азербайджан и Турция могут создавать совместные сельхозпредприятия

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Турция могут создать совместные предприятия в сфере сельского хозяйства".

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов заявил на азербайджано-турецком бизнес-форуме в Баку.

По словам министра, экономическая сфера является одним из важнейших направлений сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

"За последние годы мы стали свидетелями положительной динамики в экономических отношениях. Стоимостный объем товарооборота сельскохозяйственной продукции между Азербайджаном и Турцией в 2017 году достиг 192 млн долларов. Объем экспорта аграрной продукции из Азербайджана в Турцию увеличился на 65,3% в 2013-2017 годах", - сказал И. Керимов.

По его словам, аграрный бизнес имеет большой потенциал в Азербайджане: "Сельскохозяйственная деятельность полностью освобождена от налогообложения. Есть перерабатывающие и производственные сферы для турецких деловых кругов. Можно создавать совместные предприятия, используя эти возможности. Мы обсудили данный вопрос в ходе встреч с турецким министром и пришли к выводу, что возможности сотрудничества двух стран в области семеноводства, фундуководства и хлопководства обширны".

И.Керимов также сообщил, что в рамках бизнес-форума будут подписаны двусторонние соглашения между компаниями двух стран.