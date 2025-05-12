Азербайджан и Сомали подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Сомали о сотрудничестве в аграрной сфере.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Сомали о сотрудничестве в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, документ подписан на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с делегацией во главе с министром сельского хозяйства и ирригации Сомали Мохамедом Абди Хайиром.

Согласно подписанному министрами Меморандуму о взаимопонимании, стороны договорились о создании совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, реализации совместных инвестиционных проектов в приоритетных областях, эффективном использовании сельскохозяйственных земель и о ряде других вопросов, представляющих взаимный интерес.

М.Мамедов пригласил сомалийскую сторону принять активное участие в выставке Caspian Agro-2026 - крупнейшей сельскохозяйственной выставке на Кавказе и представить на ней национальный павильон.

Сомалийский министр выразил заинтересованность своей страны в развитии партнерства с Азербайджаном во всех сферах, подчеркнув наличие широкого потенциала для сотрудничества в аграрной сфере.