Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, документ подписан в рамках визита в Северную Македонию азербайджанской делегации, возглавляемой министром Меджнуном Мамедовым.

По итогам встречи с министром сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Любчо Николовски был подписан меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Документ предусматривает создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, расширение сотрудничества в области растениеводства, животноводства, подготовки специалистов, консолидации земель и пр.

Делегация Минсельхоза также совершила визит в Польшу, в рамках которого состоялась встреча между министрами сельского хозяйства двух стран Меджнуном Мамедовым и Робертом Телусом. Стороны провели обсуждения по ряду вопросов, а также достигли договоренности о создании рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

В ходе визитов делегация ознакомилась с деятельностью ведущих аграрных предприятий Польши и Северной Македонии, провела обмен мнениями по вопросам сокращения сельскохозяйственных отходов, эффективного использования водных и земельных ресурсов, инновационных экологических решений.