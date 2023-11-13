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Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум в сфере сельского хозяйства Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.
АПК
13 ноября 2023 г. 10:59
Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Северная Македония подписали меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, документ подписан в рамках визита в Северную Македонию азербайджанской делегации, возглавляемой министром Меджнуном Мамедовым.

По итогам встречи с министром сельского, лесного и водного хозяйства Северной Македонии Любчо Николовски был подписан меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Документ предусматривает создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, расширение сотрудничества в области растениеводства, животноводства, подготовки специалистов, консолидации земель и пр.

Делегация Минсельхоза также совершила визит в Польшу, в рамках которого состоялась встреча между министрами сельского хозяйства двух стран Меджнуном Мамедовым и Робертом Телусом. Стороны провели обсуждения по ряду вопросов, а также достигли договоренности о создании рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

В ходе визитов делегация ознакомилась с деятельностью ведущих аграрных предприятий Польши и Северной Македонии, провела обмен мнениями по вопросам сокращения сельскохозяйственных отходов, эффективного использования водных и земельных ресурсов, инновационных экологических решений.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, North Macedonia ink memorandum in field of agriculture
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Şimali Makedoniya ilə kənd təsərrüfatı sahəsində memorandum imzalayıb

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