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    Азербайджан и Молдова расширят сотрудничество в АПК

    Бизнес-форум Азербайджана и Молдовы планируется провести в I квартале следующего года в Баку

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова, а также  бизнес-форум  Азербайджана и Молдовы намечено провести в I квартале следующего года в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на CМИ Молдовы, об этом говорилось в ходе встречи посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуардом Грама.

    По сообщению министерства сельского хозяйства Молдовы, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и возможности для активизации взаимодействия в области сельского хозяйства и пищевой промышленности,  обсудили вопросы, касающиеся перспектив диверсификации связей между двумя странами.

    Эдуард Грама подчеркнул необходимость увеличения объема взаимной торговли и попросил помощи посольства Азербайджана для продвижения на рынок этой страны качественной молдавской продукции.

    В свою очередь, посол Гудси Османов отметил важность модернизации сельского хозяйства в Молдове и развития отношений сотрудничества между двумя странами. 

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