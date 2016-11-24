Азербайджан и Молдова расширят сотрудничество в АПК

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Молдова, а также бизнес-форум Азербайджана и Молдовы намечено провести в I квартале следующего года в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на CМИ Молдовы, об этом говорилось в ходе встречи посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуардом Грама.

По сообщению министерства сельского хозяйства Молдовы, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и возможности для активизации взаимодействия в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, обсудили вопросы, касающиеся перспектив диверсификации связей между двумя странами.

Эдуард Грама подчеркнул необходимость увеличения объема взаимной торговли и попросил помощи посольства Азербайджана для продвижения на рынок этой страны качественной молдавской продукции.

В свою очередь, посол Гудси Османов отметил важность модернизации сельского хозяйства в Молдове и развития отношений сотрудничества между двумя странами.