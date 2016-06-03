​Азербайджан и международные финансовые институты организуют собрание по вопросам аграрного сектора

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По инициативе министерства сельского хозяйства Азербайджана 6 июня в Баку состоится 3-я координационная донорская встреча. Как сообщили Report из министерства, мероприятие пройдет в Бакинском бизнес-центре при совместной организации с азербайджанским представительством Евросоюза.

На мероприятии ожидается участие министра сельского хозяйства Гейдара Асадова, представителей более 20-ти международных организаций, таких как Всемирный банк, Исламский банк развития, Агентство США по международному развитию (USAID), Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский инвестиционный банк (EIB), Программа развития ООН (UNDP), Американская торговая палата (AmCham), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), послов около 10-ти стран мира, представителей неправительственных организаций.

Целью проведения 3-ей координационной донорской встречи является обсуждение проектов, реализуемых в сфере сельского хозяйства при поддержке указанных организаций, нынешних трендов в аграрной сфере, а также определение направлений будущего сотрудничества.