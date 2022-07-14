Азербайджан и Латвия подписали меморандум о сотрудничестве

Подписан меморандум о сотрудничестве между научно-исследовательским институтом овощеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Латвийским университетом естественных наук и технологий.

Подписан меморандум о сотрудничестве между научно-исследовательским институтом овощеводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Латвийским университетом естественных наук и технологий.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Документ был подписан в рамках встречи с делегацией во главе с министром сельского хозяйства Латвии Каспарсом Герхардсом, который находится с визитом в Азербайджане.

На встрече обсуждены возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Было отмечено, что Азербайджан и Латвия могут расширить сотрудничество в области трансфера современных технологий в сельском хозяйстве, проведения научных исследований, подготовки специалистов в аграрной сфере и экспорта аграрной продукции.