Азербайджан и Латвия могут создать рабочую группу по сельскому хозяйству

Азербайджан и Латвия могут создать рабочую группу по сельскому хозяйству

Азербайджан и Латвия могут создать совместную рабочую группу по развитию сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана, вопрос обсуждался на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуей.

Мамедов отметил, что Азербайджан полностью поддерживает все инициативы по укреплению экономических и торговых отношений с Латвией, добавив, что латвийские предприниматели могут оценить инвестиционные возможности Азербайджана и шире использовать его транспортный и транзитный потенциал.

Стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в аграрной сфере, создания совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, обмена информацией о продукции с высоким экспортным потенциалом, увеличения торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, расширения связей между предпринимателями, участия латвийских предпринимателей в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке и пр.

Посол подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии партнерства во всех сферах, отметив большой потенциал расширения сотрудничества в агропромышленном секторе.