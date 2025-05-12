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Азербайджан и Латвия могут создать рабочую группу по сельскому хозяйству

Азербайджан и Латвия могут создать рабочую группу по сельскому хозяйству Азербайджан и Латвия могут создать рабочую группу по сельскому хозяйству
АПК
12 мая 2025 г. 12:21
Азербайджан и Латвия могут создать рабочую группу по сельскому хозяйству

Азербайджан и Латвия могут создать совместную рабочую группу по развитию сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана, вопрос обсуждался на встрече министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуей.

Мамедов отметил, что Азербайджан полностью поддерживает все инициативы по укреплению экономических и торговых отношений с Латвией, добавив, что латвийские предприниматели могут оценить инвестиционные возможности Азербайджана и шире использовать его транспортный и транзитный потенциал.

Стороны также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в аграрной сфере, создания совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, обмена информацией о продукции с высоким экспортным потенциалом, увеличения торгового оборота сельскохозяйственной и пищевой продукции, расширения связей между предпринимателями, участия латвийских предпринимателей в Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке и пр.

Посол подчеркнул, что его страна заинтересована в развитии партнерства во всех сферах, отметив большой потенциал расширения сотрудничества в агропромышленном секторе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Latvia to establish working group on agriculture
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Latviya arasında kənd təsərrüfatı üzrə İşçi Qrupu yaradılacaq

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