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Азербайджан и Казахстан договорились о первой поставке муки под совместным брендом

Азербайджан и Казахстан договорились о первой поставке муки под совместным брендом Азербайджан и Казахстан договорились о первой поставке муки под совместным брендом
АПК
11 июля 2025 г. 14:58
Азербайджан и Казахстан договорились о первой поставке муки под совместным брендом

Предприниматели Азербайджана и Казахстана планируют в ближайшее время организовать первую поставку казахстанской муки в Азербайджан под новым совместным брендом.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Казахстана в Баку, соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи Казахстанско-Азербайджанского делового совета.

В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов, сопредседатель Казахстанско-азербайджанского делового совета Даурен Бимов и новоназначенный сопредседатель Делового совета со стороны Азербайджана Эмин Садиг.

Посол отметил, что с назначением в прошлом году сопредседателя с казахстанской стороны Даурена Бимов работа Делового совета получила новый импульс. Так, за последний год Азербайджан при координации Совета, посетило 9 бизнес-делегаций из Казахстана. Дипломат выразил уверенность, что с назначением Эмина Садига, активизация данной структуры продолжится.

Дипломат отметил рост товарооборота на 20% между Казахстаном и Азербайджаном за 4 месяца 2025 года: "Сегодня взаимная торговля находится на рекордных за весь период независимости значениях".

Особое внимание Байель уделил ведущей роли Казахстана в поставках зерна в Азербайджан: “В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанской пшеницы составила рекордные 88%".

Посол подчеркнул, что руководство Казахстана придает особое значение развитию промышленной кооперации с Азербайджаном.

О. Маммадов подтвердил готовность активизировать работу по реализации совместных проектов с Казахстаном.

Д.Бимов выступил с презентацией ряда перспективных проектов в области логистики, агропромышленности, энергетики, торговли, развития инфраструктуры, ресторанного бизнеса и цифровизации для совместной казахстанско-азербайджанской реализации.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, презентовала результаты анализа преимуществ казахстанского зерна и муки для местного потребителя. Было отмечено высокое качество пшеницы из Казахстана, а также необходимость закрепления стабильности поставок из Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan agree on first supply of flour under joint brand
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstan birgə brend altında ilk un tədarükü barədə razılaşıblar

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