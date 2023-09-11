Азербайджан и Израиль подписали дорожную карту в области сельского хозяйства

Азербайджан и Израиль подписали “Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области сельского хозяйства” и “Дорожную карту по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2023-2025 годы”.

Азербайджан и Израиль подписали “Декларацию о намерениях по сотрудничеству в области сельского хозяйства” и “Дорожную карту по сотрудничеству в области сельского хозяйства на 2023-2025 годы”.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, документы были подписаны в рамках встречи с израильской делегацией во главе с министром сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтером.

В документах отражается намерение развивать сотрудничество между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Также планируется создать совместную рабочую группу для обеспечения эффективной реализации деятельности в этой сфере.