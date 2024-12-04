Азербайджан и Иордания обсуждают создание совместной рабочей группы в аграрной сфере

Азербайджан и Иордания рассматривают возможность создания совместной рабочей группы в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, министр Меджнун Мамедов встретился с послом Иордании в Азербайджане Омером Баракатом аль-Нахаром.

В ходе встречи министр отметил, что дружественные отношения между странами создают основу для развития сотрудничества, в том числе в аграрной сфере. Он также рассказал о государственной поддержке сельского хозяйства в Азербайджане и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Иорданией.

Стороны обсудили укрепление правовой базы в аграрной сфере, создание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству, расширение торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, а также участие иорданских предпринимателей в Международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro в Азербайджане. Было отмечено, что существует значительный потенциал для расширения сотрудничества между двумя странами в этой области.