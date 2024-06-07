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Азербайджан и IOFS обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Азербайджан и IOFS обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и специализированной структурой Организации исламского сотрудничества - Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS).
АПК
7 июня 2024 г. 15:43
Азербайджан и IOFS обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

Обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и специализированной структурой Организации исламского сотрудничества - Исламской организацией по продовольственной безопасности (IOFS).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В ходе встречи заместителя министра сельского хозяйства Ильхамы Гадимовой с гендиректором IOFS Береком Эреном было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в налаживании эффективного сотрудничества с IOFS в сфере сельского хозяйства, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Замминистра подчеркнула важность проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и рассказала о мерах, проводимых в целях минимизации воздействия изменения климата на аграрную сферу.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего сотрудничества с IOFS для развития аграрного сектора на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discusses future cooperation prospects with IOFS
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan IOFS ilə gələcək əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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