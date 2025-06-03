О нас

Азербайджан и Гвинея-Бисау договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Гвинея-Бисау договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства 16:10
АПК
3 июня 2025 г. 16:27
Азербайджан и Гвинея-Бисау договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Азербайджан и Гвинея-Бисау подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоза Азербайджана.

Согласно информации, документ подписали глава ведомства Меджнун Мамедов и министр по вопросам окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Гвинеи-Бисау Вириато Луис Соарес Кассама.

"В ходе встречи отмечалось, что Азербайджан готов поделиться с Гвинеей-Бисау новейшими технологиями и практиками, применяемыми в сельскохозяйственном секторе. В то же время, студенты из Гвинеи-Бисау были приглашены на обучение в Азербайджанский государственный аграрный университет в рамках стипендиальных программ", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Guinea-Bissau agree on agricultural cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qvineya-Bisau aqrar sahədə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi