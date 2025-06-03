Азербайджан и Гвинея-Бисау договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

16:10

Азербайджан и Гвинея-Бисау подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоза Азербайджана.

Согласно информации, документ подписали глава ведомства Меджнун Мамедов и министр по вопросам окружающей среды, биоразнообразия и изменения климата Гвинеи-Бисау Вириато Луис Соарес Кассама.

"В ходе встречи отмечалось, что Азербайджан готов поделиться с Гвинеей-Бисау новейшими технологиями и практиками, применяемыми в сельскохозяйственном секторе. В то же время, студенты из Гвинеи-Бисау были приглашены на обучение в Азербайджанский государственный аграрный университет в рамках стипендиальных программ", - говорится в сообщении.