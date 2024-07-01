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Азербайджан и Болгария могут подписать еще 7 документов о сотрудничестве

Азербайджан и Болгария могут подписать еще 7 документов о сотрудничестве По сей день между Азербайджаном и Болгарией подписано 69 документов о сотрудничестве, еще 7 документов находятся на рассмотрении.
АПК
1 июля 2024 г. 11:45
Азербайджан и Болгария могут подписать еще 7 документов о сотрудничестве

По сей день между Азербайджаном и Болгарией подписано 69 документов о сотрудничестве, еще 7 документов находятся на рассмотрении.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Баку.

Он отметил, что в прошлом году стоимость товарооборота между двумя странами выросла на 57% по сравнению с предыдущим годом.

"Есть потенциал для дальнейшего расширения торговых отношений. Мы также намерены расширять сотрудничество в области сельского хозяйства. Подписание нового соглашения между Азербайджаном и Болгарией в области сельского хозяйства и создание совместной рабочей группы будет способствовать расширению двустороннего сотрудничества", - добавил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Bulgaria may sign seven more cooperation documents
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Bolqarıstan əməkdaşlığa dair daha 7 sənəd imzalaya bilər

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