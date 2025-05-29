Азербайджан хочет привлечь международных экспертов к консолидации земель

Азербайджан планирует привлечь международных экспертов и представителей стран с передовым опытом в области консолидации земель для реализации соответствующих программ.

Азербайджан планирует привлечь международных экспертов и представителей стран с передовым опытом в области консолидации земель для реализации соответствующих программ.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Вопрос обсуждался на 16-м международном семинаре сети LANDNET, организованном ФАО в Будапеште. В мероприятии приняла участие азербайджанская делегация.

В рамках мероприятия также обсуждались перспективы консолидации земель и земельного банкинга, создание конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора, характеризующегося семейными фермами, развитие динамичных сельских территорий, предлагающих достойные условия жизни для всех, включая молодежь и женщин, а также укрепление готовности стран к вызовам развития, особенно к изменению климата.