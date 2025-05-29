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Азербайджан хочет привлечь международных экспертов к консолидации земель

Азербайджан хочет привлечь международных экспертов к консолидации земель Азербайджан планирует привлечь международных экспертов и представителей стран с передовым опытом в области консолидации земель для реализации соответствующих программ.
АПК
29 мая 2025 г. 16:51
Азербайджан хочет привлечь международных экспертов к консолидации земель

Азербайджан планирует привлечь международных экспертов и представителей стран с передовым опытом в области консолидации земель для реализации соответствующих программ.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Вопрос обсуждался на 16-м международном семинаре сети LANDNET, организованном ФАО в Будапеште. В мероприятии приняла участие азербайджанская делегация.

В рамках мероприятия также обсуждались перспективы консолидации земель и земельного банкинга, создание конкурентоспособного сельскохозяйственного сектора, характеризующегося семейными фермами, развитие динамичных сельских территорий, предлагающих достойные условия жизни для всех, включая молодежь и женщин, а также укрепление готовности стран к вызовам развития, особенно к изменению климата.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan seeks to involve international experts in land consolidation initiatives
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan torpaqların konsolidasiyasına beynəlxalq ekspertləri cəlb etmək istəyir

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