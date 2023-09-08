Азербайджан готов сотрудничать с ФАО в создании “умных сел”

Азербайджан готов сотрудничать с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в направлении трансформации сел посредством цифровизации в “умные села”

Азербайджан готов сотрудничать с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в направлении трансформации сел посредством цифровизации в “умные села”.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил во время участия в международной конференции по продовольственной безопасности в Самарканде.

M. Мамедов отметил, что цифровизация сельского хозяйства, а также внедрение передовых технологий и передового опыта имеют важное значение для создания устойчивых аграрных продовольственных систем. Министр подчеркнул важность трансформации агропродовольственных систем для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Говоря о том, что правительство Азербайджана придает особое значение цифровизации в сельском хозяйстве, М.Мамедов отметил, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Карабахскую область зоной зеленой энергии: “В настоящее время успешно осуществляются широкомасштабные мероприятия по восстановлению, реконструкции освобожденных территорий, обеспечению их дальнейшего развития, созданию необходимой инфраструктуры”.

Отмечено, что сельское хозяйство на этих территориях будет развиваться в соответствии с концепцией ”умное село", которая включает в себя лучшие технологии и практики. Азербайджан готов к тесному сотрудничеству в этом направлении, поскольку эта цель соответствует плану ФАО по превращению в будущем сел в разных странах в “умные села" посредством цифровизации.

Отметим, что в престижном международном мероприятии, организованном при технической поддержке ФАО, организации правительства Узбекистана, приняли участие официальные лица из более чем 30 стран, руководящие лица авторитетных международных организаций, специалисты научно-исследовательских учреждений и эксперты.