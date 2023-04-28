Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток

Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток.

Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанское агентство КазТАГ, об этом директор компании "Консалт Шиппинг" Гасан Мамедов сказал во время выступления на форуме "Транспортная логистика каспийского региона".

"Мы понимаем, что транспортным коридором когда-то начнут пользоваться и в Казахстане, чтобы отправлять на Ближний Восток зерновые. К этому времени нам нужно уже закрепиться на этом рынке, чтобы казахстанцам не строить свою логистику, а воспользоваться нашей, через Баку, например", - отметил Г.Мамедов.

Он также подчеркнул, что Азербайджан организовал поставки российской продукции в Иран: "Грузы пошли по западному берегу Каспийского моря. Кукуруза, пшеница, овес – очень хороший товар, на него большой спрос. Нам нужно сейчас как можно больше отправлять, чтобы занять свою нишу. И не только в Иране. Есть еще Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Израиль".