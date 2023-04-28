О нас

Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток

Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток.
АПК
28 апреля 2023 г. 12:00
Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток

Азербайджан готов помочь Казахстану с логистикой зерна на Ближний Восток.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанское агентство КазТАГ, об этом директор компании "Консалт Шиппинг" Гасан Мамедов сказал во время выступления на форуме "Транспортная логистика каспийского региона".

"Мы понимаем, что транспортным коридором когда-то начнут пользоваться и в Казахстане, чтобы отправлять на Ближний Восток зерновые. К этому времени нам нужно уже закрепиться на этом рынке, чтобы казахстанцам не строить свою логистику, а воспользоваться нашей, через Баку, например", - отметил Г.Мамедов.

Он также подчеркнул, что Азербайджан организовал поставки российской продукции в Иран: "Грузы пошли по западному берегу Каспийского моря. Кукуруза, пшеница, овес – очень хороший товар, на него большой спрос. Нам нужно сейчас как можно больше отправлять, чтобы занять свою нишу. И не только в Иране. Есть еще Ирак, Катар, Саудовская Аравия, Израиль".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan can help Kazakhstan in logistics of grain to Middle East
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yaxın Şərqə taxılın logistikasında Qazaxıstana kömək edə bilər

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi