​Азербайджан централизует продовольственное обеспечение госпредприятий

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Создание ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров" позволит полностью покрыть потребности государства в продовольствии. Об этом заявил Report начальник отдела статистического анализа министерства сельского хозяйства Фирдовси Фикретов.

“Как известно, различные государственные организации (правоохранительные органы, армия, пенитенциарная система, социально-направленные предприятия) снабжаются продовольствием за счет бюджетных средств. На это выделяются миллионы манатов. Создание централизованной структуры позволит решить ряд фундаментальных вопросов. В первую очередь, бюджетные средства будут направлены непосредственно занятым в сельском хозяйстве местным предпринимателям, в результате чего сформируется фермерская прослойка. Они организуют производство на основе заказов за счет выделенных госсредств. Это станет самым большим преимуществом организации. Ранее этим занимались отдельные организации", - сообщил Ф.Фикретов.

Отметим, что 11 апреля этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Открытого акционерного общества "Заготовка и снабжение продовольственных товаров".

Ф.Фикретов отметил, что создание ОАО также будет способствовать улучшению положения фермеров, росту их доходов, расширению возможностей для реализации продукции: "Деятельность всей системы будет прозрачной, так как вся информация о продавцах и покупателях будет размещена в "Электронной информационной базе".

По словам начальника отдела, на первоначальном этапе при министерстве сельского хозяйства создана рабочая группа, призванная регулировать правовые и организационные вопросы ОАО: "Согласно распоряжению, вторая рабочая группа создана совместно с сотрудниками министерства связи и высоких технологий. Она занимается вопросами создания "Электронной информационной базы".

Ф.Фикретов также подчеркнул, что деятельность состоящей из сотрудников министерства сельского хозяйства третьей рабочей группы будет направлена на повышение информированности общества о деятельности ОАО "Заготовка и снабжение продовольственных товаров".