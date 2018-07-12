Азербайджан будет экспортировать в Китай органическую продукцию

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан может импортировать современные технологии из Китая для производства картофеля и оливкового масла.
Как сообщает Report, соответствующая договоренность достигнута на Международном форуме по сотрудничеству в продовольственной сфере, прошедшем в Ланьчжоу - административном центре провинции Ганьсу.
Заместитель председателя правления ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами" Эльшан Асадов отметил на конференции, что развитие сельского хозяйства в рамках инициативы "Один пояс, один путь" представляет общий интерес.
По его словам, Азербайджан намерен экспортировать органические продукты в Китай, а также воспользоваться сельскохозяйственными технологиями, инвестициями и опытом Китая.
Günel AbbasovaАвтор новости
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