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Азербайджан будет экспортировать сельхозпродукцию под новым брендом - ЭКСКЛЮЗИВ

​Азербайджан будет экспортировать сельхозпродукцию под новым брендом

Государственная аграрная торговая компания при министерстве сельского хозяйства Азербайджана разрабатывает новый бренд для экспорта азербайджанской продукции.

Об этом сообщила Report глава компании Лейла Мамедова.

По ее словам, бренд "Из села в город" создан для поддержки мелких и средних фермеров в пределах страны: "Эти продукты производят мелкие и средние фермеры, что достаточно для страны, но мало для экспорта. Мы создаем новый бренд, и нашей целью являются рынки России и Грузии. Новый бренд станет международным".

Мамедова отметила, что в Грузии планируется продажа чая и сухофруктов, а в России - меда, сухофруктов и гороха.

Государственная аграрная торговая компания была основана 8 июня 2018 года. Основной целью компании является поддержка мелких и средних фермеров.

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