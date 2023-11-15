Азад Джафарли: Азербайджан за 9 месяцев заработал на экспорте фундука 111 млн долларов

В январе-сентябре текущего года Азербайджан заработал на экспорте фундука 110 млн 643 тыс. долларов США.

В январе-сентябре текущего года Азербайджан заработал на экспорте фундука 110 млн 643 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Азад Джафарли на проходящей в Баку международной конференции, посвященной вопросам увеличения производительности и объема экспорта фундука.

По его словам, фундук занимает важное место среди сельскохозяйственной продукции, а по экспортному потенциалу он занимает первое место среди орехоплодных культур: "В 2022 году экспорт неочищенного фундука из нашей страны был на 48,5% больше, чем в 2021 году, а экспорт очищенного - на 10,2% больше. Покупателями очищенного фундука из Азербайджана являются такие страны, как Италия, Германия, Россия и другие".