Австрийское издание Die Presse: Идея Шенгена будет скоро похоронена

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Возможность свободного и беспрепятственного проезда по Европе находится в настоящее время под большой угрозой. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет австрийское издание Die Presse.

Пересечение шенгенской границы становятся все более утомительным для пассажиров автобусов и дальнобойщиков: учащаются случаи задержек и контроля со стороны полиции. Так, чешская полиция старательно отфильтровывает беженцев, а недавно чешский президент Милош Земан заявил, что, если полиция на границе не будет справляться, то имеет смысл привлечь и военных.

"Ряд государств Шенгена поднимает вопрос о возвращении контроля на национальных границах, и звучат такие требования не только от правых популистов и отдельных политиков, но и прямо из правительства. Например, датское правительство, собирается вновь периодически контролировать государственные границы", — пишет австрийский журналист.