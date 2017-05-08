Астаринский чай будет экспортироваться под брендом "Made in Azerbaijan" - ФОТО

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Астара. 8 мая. REPORT.AZ/ Астаринский чай готов для экспорта за рубеж под брендом "Made in Azerbaijan".

Как сообщает южное бюро Report, об этом заявил агроном ООО "Астарачай" Исрафил Исрафилов.

По его словам, на первом этапе производимую продукцию предусматривается экспортировать в европейские и арабские страны: "20 тонн готового черного байхового чая ("Qara məxməri") уже отправят в Катар. Кроме того, на первом этапе Германия сделала заказ на 5 тонн чая того же сорта".

По его словам, для более высокого качества производственного процесса были приглашены специалисты и технологии из Японии и Индии.

Отметим, что посевная площадь ООО "Астарачай" охватывает площадь в 450 га на территории Лянкярана и Астары. В прошлом году удалось собрать 103 тонн продукции.