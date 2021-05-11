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Ассоциация: За счет Карабаха годовое производство меда может вырасти

Ассоциация: За счет Карабаха годовое производство меда может вырасти По прогнозам Ассоциации пчеловодов Азербайджана, в этом году производство меда в стране составит 6 тыс. тонн
АПК
11 мая 2021 г. 18:20
Ассоциация: За счет Карабаха годовое производство меда может вырасти
Бадреддин Хасратов

По оценкам Ассоциации пчеловодов Азербайджана, в этом году производство меда в стране составит 6 тыс. тонн.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации Бадреддин Хасратов.

"Планируем отфильтровать первый мед до 15 июня", - отметил он.

Председатель также отметил, что в будущем за счет Карабаха годовое производство меда может возрасти примерно на 4 тыс. тонн: "Благодаря восстановлению пчеловодства на освобожденных от оккупации территорий Азербайджана ожидаем рост годового объема производства до 10 тыс. тонн", - сказал Б.Хасратов.

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