Ассоциация: За счет Карабаха годовое производство меда может вырасти

По прогнозам Ассоциации пчеловодов Азербайджана, в этом году производство меда в стране составит 6 тыс. тонн

По оценкам Ассоциации пчеловодов Азербайджана, в этом году производство меда в стране составит 6 тыс. тонн.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации Бадреддин Хасратов.

"Планируем отфильтровать первый мед до 15 июня", - отметил он.

Председатель также отметил, что в будущем за счет Карабаха годовое производство меда может возрасти примерно на 4 тыс. тонн: "Благодаря восстановлению пчеловодства на освобожденных от оккупации территорий Азербайджана ожидаем рост годового объема производства до 10 тыс. тонн", - сказал Б.Хасратов.