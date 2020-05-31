Ассоциация: В гранатоводстве следует применять капельное орошение

В Азербайджане 90% фермеров, занимающихся гранатоводством, используют систему дождевого орошения. Это увеличивает расход воды и не дает ожидаемого результата. Поэтому производители граната должны отдавать предпочтение системам капельного орошения.

Об этом Report сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

"В настоящее время соответствующие госструктуры предлагают льготные кредиты на системы капельного орошения. Фермерам следует по мере возможности устанавливать эти системы для сохранения водных ресурсов и повышения урожайности. Благодаря капельному орошению можно применять удобрения и пестициды, что позволяет получить много урожая", - отмечает он.

По словам главы ассоциации, малое количество осадков в этом году и, как следствие, снижение уровня воды в реках, дефицит в Мингячевирском водохранилище создали проблемы для фермеров: "Особенно пострадали фермеры Аранской экономической зоны. В связи с этим мы обратились в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана", Министерство сельского хозяйства. Вопрос был рассмотрен и началась подача воды в каналы в Кюрдамирском и Гаджигабульском районах".