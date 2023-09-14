Ассоциация: В Азербайджане проводятся испытания новых сортов семян

В Азербайджане совместно с научно-исследовательскими институтами и зарубежными специалистами проводятся испытания новых сортов семян.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана Ниязи Амирбеков на Фестивале аграрных инноваций в Гаджигабуле.
Н.Амирбеков отметил, что с каждым годом выращивается все больше сортов, устойчивых к засухе: "Использование качественных семян - это залог хорошего урожая".
По его словам, в связи с изменением климата в мире сокращаются водные ресурсы, что наблюдается и в Азербайджане: "В этих условиях очень важен подбор сортов, устойчивых к климатическим условиям. Мы проводим серьезные исследования в этой области".
Ассоциация: В Азербайджане проводятся испытания новых сортов семянАссоциация: В Азербайджане проводятся испытания новых сортов семян В Азербайджане совместно с научно-исследовательскими институтами и зарубежными специалистами проводятся испытания новых сортов семян. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков зерн
АПК
14 сентября 2023 г. 15:47
https://static.report.az/photo/8d329c3c-6dc8-3250-b522-e46780b49a08.jpg
В Азербайджане совместно с научно-исследовательскими институтами и зарубежными специалистами проводятся испытания новых сортов семян.
Версия на английском языке New seed varieties being tested in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Assosiasiya: "Azərbaycanda yeni toxum sortları sınaqdan keçirilir"