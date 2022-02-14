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Ассоциация: Увеличение производства меда в стране будет происходить за счет освобожденных территорий

Ассоциация: Увеличение производства меда в стране будет происходить за счет освобожденных территорий В текущем году ожидается увеличение производства меда.
АПК
14 февраля 2022 г. 14:36
Ассоциация: Увеличение производства меда в стране будет происходить за счет освобожденных территорий

В текущем году ожидается увеличение производства меда.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

Как отметил председатель правления Ассоциации, увеличение производства меда в стране будет происходить за счет освобожденных территорий: "В прошлом году на летние пастбища освобожденных территориях были перемещены 4 068 пчелиных семей. В этом году эта цифра будет выше. Имеется большое количество заявок на переселение пчелиных семей в Карабах. В этом году мы ожидаем увеличение производства меда на 2-3 тонны. В Кяльбаджаре и Лачыне имеются благоприятные места для пчеловодства."

Б.Хасратов также рассказал о существующих проблемах в экспорте меда: "Потребность страны в меде составляет 5 тыс. тонн. В 2021 году в стране было произведено около 7 тыс. тонн меда, и объем экспорта был незначительный. Учитывая, что в этом году планируется увеличить производство, появиться возможность больше экспортировать. Несколько раз к нам поступали заказы из стран Европейского Союза. Однако мы не можем экспортировать нашу продукцию в Европу, потому что там не покупают продукты животного происхождения из Азербайджана. В этом направлении Агентство по безопасности пищевых продуктов несколько раз проводило обсуждения с ЕС. Но этот вопрос еще не решен".

Напомним, количество пчелиных семей в Азербайджане превысило 500 тысяч.

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