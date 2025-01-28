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Ассоциация: Рыбная отрасль Азербайджана нуждается в господдержке для конкуренции с импортом

Ассоциация: Рыбная отрасль Азербайджана нуждается в господдержке для конкуренции с импортом Около 80% потребляемой в Азербайджане рыбы приходится на импорт. Местные производители не выдерживают конкуренции с зарубежными, в первую очередь иранскими поставщиками.
АПК
28 января 2025 г. 13:30
Ассоциация: Рыбная отрасль Азербайджана нуждается в господдержке для конкуренции с импортом

Азербайджанские производители рыбы испытывают трудности в условиях жесткой конкуренции с импортными товарами, что в целом препятствует развитию отрасли в стране.

Об этом сказал Report председатель правления Ассоциации производителей и экспортеров рыбы Азербайджана Заур Салманлы.

По его словам, около 80% внутреннего спроса на рыбу в Азербайджане удовлетворяется за счет импорта. Местные производители не выдерживают конкуренции с зарубежными, в первую очередь иранскими предприятиями, уточнил он.

Салманлы подчеркнул, что для стимулирования отечественного рыбного хозяйства необходимы льготы и преференции от государства. Одной из мер поддержки, по его словам, могло бы стать введение 15% таможенной пошлины на ввоз свежемороженой рыбы.

"Сейчас Азербайджан импортирует рыбу из Ирана. Развитие рыбного хозяйства в Иране осуществляется полностью за счет местного производства, у них работают предприятия по производству рыбных кормов, что снижает себестоимость производства. В Азербайджане же имеется только одно предприятие, производящее корма. Мы импортируем корма, что увеличивает наши производственные затраты", - сказал он.

Кроме того, Салманлы предложил освободить рыбные хозяйства от налога на прибыль. "Эта отрасль считается сельскохозяйственной. Аграрный сектор освобожден от налогов, надеемся, что и наша сфера будет полностью от них освобождена", - добавил представитель Ассоциации.

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