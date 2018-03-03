Ассоциация: Регулярные изменения в цене на молоко создают трудности

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Целью недавно созданной Ассоциации производителей и экспортеров молока и молочных продуктов является повышение качества и поддержка экспортеров продукции.

Об этом Report заявил председатель правления Ассоциации Самир Эйюбов.

"Мы будем работать для экономии ресурсов, подготовки и внедрению высоких стандартов, решения кадровой проблемы, более легкого выхода на иностранные рынки", - сказал он.

По словам С.Эйюбова, самая главная проблема на рынке молока – отсутствие стабильности в ценах, что мешает реализации долгосрочных планов. Кроме того, отметил он, ввозимые в страну молочные продукты по сравнению с местным производством обходятся дешевле.

С.Эйюбов сказал, что в стране наблюдается нехватка кадров в молочной сфере, в результате чего животным не оказывается нужный уход, не достигается удой на высоком уровне.

По его словам Ассоциация хочет воспользоваться опытом иностранных государств, изучить опыт лидирующих в сельскохозяйственной сфере Германии, Голландии, Израиля, Австралии и др.