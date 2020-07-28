Ассоциация пчеловодов Азербайджана: Мед продавать все сложнее

Пчеловодство является стратегической сферой, приносит большую пользу экологии

В последние месяцы отечественным производителям стало сложнее продавать мед.

Об этом Report заявил председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

"С начала этого года местные пчеловоды произвели около 6 тысяч тонн меда. Но из-за коронавирусной пандемии возникают трудности с выводом продукции на рынок. Наш основной рынок сбыта - Баку, но из-за ограничений движения пчеловодам трудно добраться до столицы. В регионах опять же из-за пандемии прекратился поток как местных, так и иностранных туристов, которые являлись покупателями меда", - отметил он.

Кроме того, по его словам, на рынке возрос объем импортируемого поддельного меда: "Если раньше поддельные продукты занимали 10-15% внутреннего рынка, то сейчас этот показатель достиг 30-40%. Килограмм поддельного меда предлагается за 2-3 маната, что создает нездоровую конкурентную среду, и настоящие производители меда остаются в проигрыше. В конечном итоге количество пчеловодов сокращается. А этого нельзя допустить. Потому что пчеловодство является стратегической сферой, приносит большую пользу экологии. Пчеловодство во всем мире стараются сохранить еще и потому, что оно способствует опылению садов, плодовых и ягодных культур. В развитых странах, например, на пчелоопыление, размножение пчелиных семей выделяют средства, поскольку опыленные пчелами сады хорошо плодоносят".