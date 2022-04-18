Ассоциация: Некоторые предприятия добавляют в куриные тушки воду сверх нормы

В Азербайджане малые бройлерные предприятия добавляют воду сверх нормы при охлаждении куриных тушек.

В Азербайджане малые бройлерные предприятия при охлаждении куриных тушек добавляют воду сверх нормы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли на встрече с руководством Агентства продовольственной безопасности (AQTA).

"Это вызывает тревогу ухудшение отношения к бройлерной продукции в целом. Продовольственная безопасность является составной частью национальной стратегической безопасности государства. На Агентство ложится большая ответственность. Несколько раз мы сообщали им о фактах ввоза в страну мяса птицы и яиц без указания сроков производства, и были приняты немедленные меры. Производители, которые являются членами Ассоциации, имеют ряд проблем. Одним из них является несоответствие нормам складского оборудования в торговых сетях. Не обеспечивается необходимый для мяса птицы температурный режим, в результате чего снижается качество продукта. В то же время растет процент возврата, что наносит вред производителям", - отметил он.