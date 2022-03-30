Ассоциация: Мы хотим увеличить экспорт аграрной продукции в арабские страны

"Ведется работа по увеличению объема экспорта аграрной продукции из Азербайджана в арабские страны".

"Ведется работа по увеличению объема экспорта аграрной продукции из Азербайджана в арабские страны".

Об этом Report заявил исполнительный директор Ассоциации сотрудничества Азербайджан - арабские страны Ялчин Алиев.

По его словам, с этой целью были проведены встречи с оптовыми покупателями из арабских стран: "У нас есть проект по созданию оптового центра в Саудовской Аравии и Бахрейне, которые считаются крупнейшими рынками среди арабских стран. Реализация этого проекта облегчит экспорт азербайджанских фруктов и овощей в арабские страны”.

Я.Алиев отметил, что, хотя азербайджанская продукция хорошего качества, она малоизвестна на внешних рынках, в том числе на рынках арабских стран. Поэтому объем экспорта меньше, чем существующий потенциал: "Рынки арабских стран более конкурентоспособны. Например, помидоры, которые мы продаем в основном в Россию, не имеют высокой продажной цены в арабских странах. Поэтому наши производители не хотели экспортировать помидоры в арабские страны. Но если бы мы в свое время поставляли дешевые продукты на эти рынки, мы бы не столкнулись с сегодняшними проблемами. Мы привыкли к российскому рынку. В настоящее время на рынках арабских стран основное место занимает продукция Пакистана, Индии, Турции. Мы тоже вышли на эти рынки, но расширение экспорта - задача не из легких. Одной из основных проблем для азербайджанских экспортеров является логистика. Мы хотели, чтобы субсидирование логистики осуществляло государство. Если государство оплатит определенную часть логистических расходов экспортеров, это поможет экспортерам”.