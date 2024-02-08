Ассоциация: Экспорт яиц достигнет 100 млн штук в этом году

В этом году Азербайджан планирует экспортировать порядка 100 млн штук столовых яиц.

В этом году Азербайджан планирует экспортировать порядка 100 млн штук столовых яиц.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли на встрече с представителями Фонда аграрного страхования (ASF).

Он отметил, что в прошлом году из страны было экспортировано 60 млн штук яиц:

"В стране производится 4-4,5 млн яиц в день, всего около 2 млрд в год. Часть этой продукции уходит на экспорт. Сейчас Азербайджан поставляет яйца в Россию и Объединенные Арабские Эмираты, существуют договоренности о поставках в европейские страны".

По его словам, в настоящее время на птицеводческих предприятиях страны занято около 40 тысяч человек.