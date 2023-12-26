APEPEA: Производство яиц удовлетворяет спрос, оснований для повышения цен нет

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане произведено около 2 млрд яиц, что полностью обеспечивает спрос на этот продукт в стране.

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане произведено около 2 млрд яиц, что полностью обеспечивает спрос на этот продукт в стране.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц (APEPEA) Мурват Гасанли.

По его словам, Азербайджан наращивает поставки яиц на российский рынок (в декабре было поставлено 1,2 млн яиц): "Это никак не скажется на внутреннем рынке, поскольку на экспорт идут излишки яиц".

Гасанли отметил, что за первые 10 месяцев текущего года Азербайджан экспортировал 40 млн 984,56 тыс. куриных яиц на сумму 2,853 млн долларов США: "Из них 26 млн 706,96 тыс. штук на сумму 1,86 млн долларов США отправлено в ОАЭ, 6 млн 462,36 тыс. штук на сумму 445,73 тыс. долларов США - в Ирак, 7 млн 815,24 тыс. штук на сумму 547,47 тыс. долларов США - в Катар".

Глава ассоциации сообщил, что Азербайджан также импортирует небольшие партии яиц: "В 2022 году в страну было ввезено всего 1,27 млн яиц, а за 10 месяцев текущего года - 1,5 млн".

Касаясь роста цен на внутреннем рынке, глава ассоциации отметил, что не только в последние дни, но и в последние месяцы ни один из производителей яиц, входящих в ассоциацию, не повышал цены: "Одна коробка, содержащая 360 яиц, предлагается продавцу по цене 53 маната, то есть стоимость одного яйца составляет 14,5 гяпиков. Эта цена даже на 1 гяпик дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сегодня суточное производство яиц в Азербайджане приближается к 5 млн штук, а ежесуточный спрос составляет около 3,6 млн".

Он добавил, что в нынешних условиях повышение цен на яйца не имеет экономического обоснования: "Поэтому мы продаем нашу продукцию торговым сетям по прежним ценам".