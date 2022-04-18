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АПБА: Значительно сократились случаи падежа кур на птицефабриках

АПБА: Значительно сократились случаи падежа кур на птицефабриках "С ноября прошлого года на птицефабриках значительно сократились случаи падежа кур".
АПК
18 апреля 2022 г. 15:13
АПБА: Значительно сократились случаи падежа кур на птицефабриках

"С ноября прошлого года на птицефабриках значительно сократились случаи падежа кур".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела здоровья животных Агентства продовольственной безопасности (АПБА), главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев на встрече с членами Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров куриного мяса и яиц (APEPEA).

По его словам, птицеводство - очень уязвимая отрасль в плане распространения заболеваний: "Ситуация в мире в связи с распространением высокопатогенного птичьего гриппа в последние 2 года еще не стабилизировалась. За это время в стране внедряется система вакцинации против малопатогенного птичьего гриппа. В результате, начиная с ноября, количество случаев падежа кур на птицефабриках значительно сократилось".
Представитель АПБА отметил, что с февраля введено ограничение на импорт продукции, относящейся к группе высокого риска с точки зрения переносимости заболеваний, в частности птицы: "В настоящее время продолжается очередной мониторинг птичьего гриппа в стране. Мы тесно сотрудничаем с Ассоциацией и входящими в нее птицеводческими компаниями".

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Версия на азербайджанском языке AQTA rəsmisi: "Quşçuluq müəssisələrində tələfat halları xeyli azalıb"

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