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АПБА: В Азербайджане запрещен импорт и применение свыше 230 токсичных веществ

АПБА: В Азербайджане запрещен импорт и применение свыше 230 токсичных веществ 13:35
АПК
2 мая 2025 г. 13:55
АПБА: В Азербайджане запрещен импорт и применение свыше 230 токсичных веществ

В Азербайджане государственными структурами обнаружено 14 полигонов захоронения пестицидов, оставшихся с советских времен, два из них уже очищены.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства пищевой безопасности (АПБА) Баларагим Гулиев на IV Форуме развития агробизнеса в Баку.

"Совместно с государственными структурами мы обнаружили 14 мест захоронения пестицидов, оставшихся с советского периода. В двух местах - в Агстафинском и Бейляганском районах мы уже провести очистку", - сказал он.

По его словам, АПБА совместно с предпринимателями подготовило список запрещенных к импорту и применению в Азербайджане токсичных веществ.

Гулиев отметил, что этот список уже утвержден кабинетом министров, в него включено свыше 230 наименований токсичных веществ.

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Версия на азербайджанском языке AQTA: 230-dan çox kimyəvi-toksiki maddənin idxalı və istifadəsi qadağan edilib

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