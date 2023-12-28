В Азербайджане внесены изменения в "Правила охоты"

Кабинет министров внес изменения в "Правила охоты" и "Положения об охотничьих хозяйствах", утвержденные решением от 27 января 2005 года.

Кабинет министров внес изменения в "Правила охоты" и "Положения об охотничьих хозяйствах", утвержденные решением от 27 января 2005 года.

Как сообщает Report , соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, отныне охотники и охотничьи хозяйства должны незамедлительно уведомлять Минсельхоз, Минэкологии и природных ресурсов, а также Агентство пищевой безопасности если становятся свидетелями распространения болезней среди диких животных, ухудшения среды их обитания, а также о случаях, когда животные находятся под угрозой исчезновения либо массово погибают.