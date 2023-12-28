О нас

В Азербайджане внесены изменения в "Правила охоты"

В Азербайджане внесены изменения в "Правила охоты" Кабинет министров внес изменения в "Правила охоты" и "Положения об охотничьих хозяйствах", утвержденные решением от 27 января 2005 года.
АПК
28 декабря 2023 г. 13:31
В Азербайджане внесены изменения в Правила охоты

Кабинет министров внес изменения в "Правила охоты" и "Положения об охотничьих хозяйствах", утвержденные решением от 27 января 2005 года.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, отныне охотники и охотничьи хозяйства должны незамедлительно уведомлять Минсельхоз, Минэкологии и природных ресурсов, а также Агентство пищевой безопасности если становятся свидетелями распространения болезней среди диких животных, ухудшения среды их обитания, а также о случаях, когда животные находятся под угрозой исчезновения либо массово погибают.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə ovçuluq sahəsində məlumat əldə etmək səlahiyyəti verilib

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi