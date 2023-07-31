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АПБА может расширить список российских компаний, желающих экспортировать мясную продукцию в Азербайджан

АПБА может расширить список российских компаний, желающих экспортировать мясную продукцию в Азербайджан Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистами Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики провели инспекцию Пензенского филиала АО "Черкизовский мясоперерабатываю
АПК
31 июля 2023 г. 13:34
АПБА может расширить список российских компаний, желающих экспортировать мясную продукцию в Азербайджан

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области совместно со специалистами Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) провели инспекцию Пензенского филиала АО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" и АО "Васильевская птицефабрика" - предприятий-производителей животноводческой продукции - на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

Группа экспертов подробно изучила процесс производства мяса птицы на всех этапах от поступления живой птицы с площадок до цеха убоя птицы. Осмотрела завод по убою и переработке мяса свинины на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана. Азербайджанские специалисты ознакомились с процессом производства готовой мясной продукции из мяса свинины, а также изучили эпизоотическую ситуацию в пензенском регионе по заразным болезням животных и птицы.

После инспекций агентство будет рассматривать вопрос о внесении проинспектированных предприятий, заинтересованных в поставках продукции животноводства на территорию республики, в национальный реестр Азербайджана по продовольственной безопасности.

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