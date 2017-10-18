Американские компании намерены выращивать органические продукты в Азербайджане

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Сегодня замминистра сельского хозяйства Азербайджана Сейфаддин Талыбов встретился с находящимися с визитом в Баку представителями американских компаний Argus Ltd. USA, Lindsay и WCC International. Целью встречи было обсуждение перспектив сотрудничества азербайджанских и американских компаний по различным направлениям сельского хозяйства.

Как сообщает Report, С.Талыбов отметил, что экономическое сотрудничество между двумя странами динамично развивается, правительством США обеспечено оснащение зональных лабораторий ветеринарной службы современным оборудованием, между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Иллинойским университетом налажены тесные связи.

Замминистра отметил, что сотрудничество с компанией John Deere находится на высоком уровне, в АГАУ выделены специальные комнаты для деятельности компании, которая поддерживает процесс подготовки кадров для техники, повышения специализации кадров. С.Талыбов также проинформировал об основных целях, изложенных в Стратегической дорожной карте.

Руководители компании в свою очередь заявили, что заинтересованы в выращивании органических продуктов в Азербайджане, для чего в стране имеются потенциальные возможности, а также создании ирригационных систем.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.