Алтайский край планирует к осени начать поставки зерна в Азербайджан

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Алтайский край рассчитывает в августе - сентябре отгрузить первое зерно в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе краевого правительства.

"Предварительно мы договорились о поставках зерновых в предстоящем сезоне. Думаю, если конъюнктура рынка будет располагать, то в начале следующего сезона, ориентировочно в августе-сентябре текущего года, мы осуществим первые поставки зерна в Азербайджан", - отметил руководитель отдела продаж алтайской компании "Элли" Сергей Мартынович.

Такие поставки, по данным компании, помогут сбыть излишки продукции, сложившиеся на зерновом рынке Алтая.

Отметим, что компания участвовала на специализированной выставке сельской продукции в Баку в мае этого года. Делегацию возглавлял вице-премьер регионального правительства Виктор Мещеряков.