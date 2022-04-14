AKİA: Все фундучные сады прошли госрегистрацию

Все фундучные сады в Азербайджане прошли государственную регистрацию.

Все фундучные сады в Азербайджане прошли государственную регистрацию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKİA) Министерства сельского хозяйства Сеймур Мовлаев на церемонии подписания исполнительного соглашения о сотрудничестве и координации деятельности в рамках проекта "Ускорение эффективности и устойчивости в области фундуководства в Азербайджане - HAZER" между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – ФАО и ООО "Agrarco".

"Госрегистрация нужна для того, чтобы компания-поставщик знала, чей продукт покупает. Фундуководство является одной из стратегических, экспортно-ориентированных отраслей Азербайджана. Здесь, как и в других секторах сельского хозяйства, необходимо развивать цепочку добавленной стоимости для соответствия требованиям мирового рынка. Основными целями сотрудничества Минсельхоза с ФАО являются устранение существующих недочетов, поддержка фермеров", - отметил он.