О нас

Акционерное общество: Водность реки Араз уменьшилась на 35%

Акционерное общество: Водность реки Араз уменьшилась на 35% В крупнейших реках Азербайджана Кура и Араз, водность сокращается. По последним данным, количество вода в Куре сократилось на 27%, в Аразе - на 34,6%.
АПК
18 мая 2022 г. 17:49
Акционерное общество: Водность реки Араз уменьшилась на 35%

В крупнейших реках Азербайджана Кура и Араз, водность сокращается. По последним данным, количество вода в Куре сократилось на 27%, в Аразе - на 34,6%.

Как сообщает Report, об этом сказал старший консультант отдела эксплуатации объектов мелиорации и водного хозяйства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

По его словам, Азербайджан входит в число стран, которые столкнутся с нехваткой воды.

"29,9% запасов пресной воды формируются на территории страны, а остальные 70,1% формируются за рубежом и поступают на территорию Азербайджана через трансграничные реки. Это ставит водное хозяйство Азербайджана в зависимое положение от осадков.

Общая площадь орошаемых земель Азербайджана составляет 1 млн 443 тыс. гектаров. Общая протяженность оросительных каналов составляет 52 000 км. 73% этих каналов являются каналами в земляном русле.

Согласно исследованиям, из-за глобального потепления с 2040 года ряд стран столкнется с дефицитом воды. К сожалению, среди этих стран Азербайджан занимает одно из первых мест.

В последние годы объем воды в ряде наших основных рек снизился, а в некоторых наблюдается рост. В основном снижается водность рек, берущих свое начало в России и Иране", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səhmdar cəmiyyəti: "Araz çayının suyu 35 % azalıb"

Экслюзивные новости

В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?
Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?
17 мая 2022 г. 18:14
В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41
Рахид Алекберли: Строительство умного села и умного города создает основу для формирования кибер-среды
ФотоРахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды
17 мая 2022 г. 15:32
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
17 мая 2022 г. 14:30
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi