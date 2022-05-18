Акционерное общество: Водность реки Араз уменьшилась на 35%

В крупнейших реках Азербайджана Кура и Араз, водность сокращается. По последним данным, количество вода в Куре сократилось на 27%, в Аразе - на 34,6%.

В крупнейших реках Азербайджана Кура и Араз, водность сокращается. По последним данным, количество вода в Куре сократилось на 27%, в Аразе - на 34,6%.

Как сообщает Report, об этом сказал старший консультант отдела эксплуатации объектов мелиорации и водного хозяйства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

По его словам, Азербайджан входит в число стран, которые столкнутся с нехваткой воды.

"29,9% запасов пресной воды формируются на территории страны, а остальные 70,1% формируются за рубежом и поступают на территорию Азербайджана через трансграничные реки. Это ставит водное хозяйство Азербайджана в зависимое положение от осадков.

Общая площадь орошаемых земель Азербайджана составляет 1 млн 443 тыс. гектаров. Общая протяженность оросительных каналов составляет 52 000 км. 73% этих каналов являются каналами в земляном русле.

Согласно исследованиям, из-за глобального потепления с 2040 года ряд стран столкнется с дефицитом воды. К сожалению, среди этих стран Азербайджан занимает одно из первых мест.

В последние годы объем воды в ряде наших основных рек снизился, а в некоторых наблюдается рост. В основном снижается водность рек, берущих свое начало в России и Иране", - отметил он.