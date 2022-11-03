Акар: После возобновления "зерновой сделки" порты Украины покинули еще 6 судов

После возобновления работы "зернового коридора" 6 сухогрузов с агропродукцией покинули украинские порты.

После возобновления работы "зернового коридора" 6 сухогрузов с агропродукцией покинули украинские порты.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе посещения командного пункта 3-й пехотной дивизии ВС Турции.

По словам Акара, после того, как Россия объявила о приостановке участия в черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел серию телефонных разговоров со своими коллегами из РФ и Украины.

"Я переговорил с министрами обороны РФ и Украины Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым, а также министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. Мы отметили, что зерновая инициатива отвечает интересам всех сторон и ее срыв приведет лишь к негативным последствиям. Переговоры дали положительные результаты. Президент Турции накануне сообщил о возобновлении работы "зернового коридора". После этого украинские порты покинули еще 6 судов. Таким образом, число судов, вышедших из украинских портов, достигло 426. Всего вывезено 9,7 млн ​​тонн агропродукции", - сказал Акар.