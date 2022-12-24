Акар: Экспорт продукции в рамках "зерновой сделки" достиг 15 млн тонн

Примерно 15 млн тонн сельскохозяйственной продукции было поставлено по "зерновому коридору" по состоянию на 24 декабря.

Примерно 15 млн тонн сельскохозяйственной продукции было поставлено по "зерновому коридору" по состоянию на 24 декабря.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"…Из портов Украины экспортировано около 15 млн тонн агропродукции", - сообщил он.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали пакет соглашений, получивший название "зерновой сделки". Первая часть договоренностей касается вывоза продукции из украинских портов, вторая - снятия ограничений на экспорт российских товаров.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что сделка не реализуется в полном объеме, большая часть поставок идет в богатые страны, а не в нуждающиеся государства. Кроме того, остаются в силе барьеры для экспорта из РФ.

Отметим, что 18 ноября сделку продлили еще на четыре месяца. При этом ООН пообещала принять меры для разблокировки российских поставок.