Ахмед Гюрдал: Мировые цены на пшеницу стабилизируются

13:32

Мировые цены на пшеницу стабилизируются.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Зернового совета Турции Ахмед Гюрдал на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

Однако, по его словам, в сфере продовольственной безопасности каждый день появляются новые вызовы.

"В 2020 году - засуха, затем - пандемия коронавируса, а после — российско-украинская война привели к нестабильности в продовольственном секторе, особенно в производстве зерна. Если два года назад цена за тонну пшеницы составляла 200 долларов США, то сегодня она превышает 400 долларов. Однако, в последнее время цены начали стабилизироваться. Когда в мире возникли проблемы с пшеницей, большинство стран, в том числе и Турция, заботясь о своей безопасности, сделали необходимые запасы. После двух засушливых лет в последние два года наблюдается рост урожая сельскохозяйственной продукции. Сейчас плодородный период, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать нужные запасы", - сказал Гюрдал.