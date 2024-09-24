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Ахмед Гюрдал: Мировые цены на пшеницу стабилизируются

Ахмед Гюрдал: Мировые цены на пшеницу стабилизируются 13:32
АПК
24 сентября 2024 г. 14:11
Ахмед Гюрдал: Мировые цены на пшеницу стабилизируются

Мировые цены на пшеницу стабилизируются.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Зернового совета Турции Ахмед Гюрдал на конференции "Устойчивая продовольственная безопасность на фоне изменения климата" в Баку.

Однако, по его словам, в сфере продовольственной безопасности каждый день появляются новые вызовы.

"В 2020 году - засуха, затем - пандемия коронавируса, а после — российско-украинская война привели к нестабильности в продовольственном секторе, особенно в производстве зерна. Если два года назад цена за тонну пшеницы составляла 200 долларов США, то сегодня она превышает 400 долларов. Однако, в последнее время цены начали стабилизироваться. Когда в мире возникли проблемы с пшеницей, большинство стран, в том числе и Турция, заботясь о своей безопасности, сделали необходимые запасы. После двух засушливых лет в последние два года наблюдается рост урожая сельскохозяйственной продукции. Сейчас плодородный период, и мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать нужные запасы", - сказал Гюрдал.

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Версия на английском языке Turkish Grain Council Director: Global wheat prices showing signs of stabilization
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Taxıl Şurasının baş direktoru: "Qiymətlər sabitləşməyə başlayıb"

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