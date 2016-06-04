Ахмед Ахмедзаде: Владельцы небольших земельных участков должны создать совместное хозяйство

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Владельцы небольших земельных участков должны создать совместное хозяйство в целях повышения урожайности и устранения проблем при выращивании продуктов".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

По его словам, во владении жителей сел находятся земельные участки площадью 3-5 гектаров: "Кто-то сажает хлопок, кто-то овощи, однако все сталкиваются с трудностями при выращивании. Поэтому сельские жители должны объединится и выращивать один и тот же вид сельхозпродукции для того, чтобы избежать проблем при возделывании".